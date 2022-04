Indivíduo ativo no meio policial furta bicicleta, se fere e acaba na UPA

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite de domingo (24), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Promorar onde uma mulher informou que um indivíduo, já conhecido dos policiais e com inúmeras passagens pela polícia, havia solicitado ajuda pois estava ferido.

De acordo com os PMs, no endereço, eles identificaram que a bicicleta era nova e o indivíduo conhecido por Tziu, tinha sido socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. Ele teria informado a pessoa com quem deixou a bike que havia caído e cortado a cabeça.

Já na UPA, os policiais foram informados de que ele chegou com um corte muito profundo na cabeça e iria ficar em observação.

Sem procedência da bicicleta, os policiais apreenderam e levaram à Delegacia de Polícia. Durante a ocorrência, uma mulher chegou na DP, com a nota da bicicleta.

A mulher falou aos policiais que deu falta da bike e uma vizinha tinha visualizado o momento em que a viatura tinha recolhido a bicicleta.

Devido às características, a vítima percebeu que se tratava da sua bike que foi furtada na mesma noite, pouco tempo atrás.

Desta forma, a Brigada Militar realizou o registro por apreensão de objeto e a mulher realizou BO do furto e recuperação da bike.

Desta vez, o Tziu não foi conduzido pois ele estava em atendimento na UPA e também pelo fato de que a bicicleta já não estava mais com ele. O indivíduo tinha solicitado para que a mulher, que ele pediu socorro, ficasse com a bike. E ela acionou a Brigada Militar por suspeitar de que poderia ser produto de origem duvidosa.