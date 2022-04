Defensora da causa animal tem uma cobra sob seus cuidados

Share on Email

O gosto por animais faz com que as pessoas se tornem extremamentes protetoras e em algumas vezes “briguentas” para potegê-los.

Geralmente quem é assim nasceu com este dom de cuidar, resgatar e proteger animais. E uma pessoa que se enquadra neste perfil é Alexandra Freitas que, literalmente, pede socorro e briga para ajudar cães, cavalos e outros animais em sofrimento ou abandono.

Alexandra, aos 45 anos, conta que desde criança foi assim e ver um animal sofrer toca a sua alma e não entende como podem ser cruéis com seres indefesos e irracionais.

E neste ímpeto de proteção, nem mesmo as cobras escapam de seu olhar. Ela mora no interior e há meses uma nova amiga entrou no rool de sua proteção – uma cobra.

Cobra de estimação de Alexandra Freitas

Ela está na Chácara da Encruzilhada, perto da casa e as vezes está nas árvores e agora num tanque com água da chuva e dorme bastante, diz Alexandra e a nós não ofecece nenhum perigo, atesta.

-Me criei com todos os tipos de animais silvestres e nunca tive medo, porque cada um têm o seu espaço e a nós cabe respeitá-los e protegê-los, salienta a defensora da causa animal.