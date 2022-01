Alto contágio: Alegrete tem 317 novos casos da Covid-19 e dois óbitos

No sábado (22) foram registrados 141 positivados, 51 mulheres e 90 homens, entre 09 meses e 90 anos.No domingo (23) foram 45 casos positivos, 20 mulheres e 25 homens, com idades entre 02 meses e 90 anos.

Nesta segunda-feira (24/01) foram 131 casos positivos, 75 mulheres e 56 homens, entre 01 mês e 100 anos.

Entenda as mudanças estabelecidas em novo decreto, no enfrentamento à Covid-19, em Alegrete

Foram registrados 827 recuperados.Há 05 pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, todos pacientes são oriundos de Alegrete, 03 deles estão internados no Hospital de Campanha e na UTI há 02 pacientes diagnosticados com Covid-19.

Atualmente são 16.237 casos confirmados e 14.130 recuperados. Há 1.803 casos ativos no Município.

Foram registrados dois óbitos, no sábado foi confirmado um óbito ocorrido no dia 20/01, uma mulher de 69 anos sem registro de vacinação e hoje ocorreu o óbito de uma mulher com 67 anos com duas doses da vacina, sendo até o momento, 304 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 47.646 testes, sendo 31.409 negativos, 16.237 positivos e há 37 pessoas aguardando resultados de exame. Em observação com síndrome gripal há 1.162 pessoas.