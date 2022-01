Cachorra skatista faz sucesso em pista de Capão da Canoa

Uma cachorra da raça buldogue francês de 3 anos está fazendo sucesso em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul por um motivo inusitado: andar de skate.

A ‘guria’, como é chamada, pratica o esporte há cerca de dois anos, segundo o tutor, o empresário Érico da Silva Lima.

“Ela tem essa disposição pra andar. Começamos com um [skate] que uma funcionária deu e depois compramos um pra ela”, conta.

Segundo Érico, a paixão de Guria pelo skate foi à primeira vista.

“Eu andava com ela na rua e via que ela via o pessoal andando de skate e ficava com muita vontade. Até que um dia um funcionário meu chegou com um skate e ela avançou nele, queria tirar o skate dele, aí a gente viu que ela tinha muita vontade”, conta.

O empresário conta que acabou dando um skate para a cachorro. “No início ela mais roía do que andava. Depois fomos aprimorando, até que desenvolveu”, diz.

“Ela aprendeu sozinha e agora é sucesso. Essa tem talento”.

Guria também faz sucesso no Instagram, onde tem cerca de 6,5 mil seguidores.

fonte G1