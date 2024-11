Alunas de Agronomia do IFFar de Alegrete apresentam trabalho em congresso em Brasília

Joziele dos Santos Brizola e Pamela Silveira Freitas, do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete e participantes do Grupo de Pesquisa Silvicultura e Ecologia de Florestas do bioma Pampa (SEFlor Pampa), participaram do 74º Congresso Nacional de Botânica que ocorreu em Brasília, no período de 10 a 15 de novembro de 2024.

Joziele dos Santos Brizola e Pamela Silveira Freitas no 74º Congresso Nacional de Botânica. Brasília, 2024.

O Congresso Nacional de Botânica é promovido anualmente pela Sociedade de Botânica do Brasil, foi realizado nesse ano pela Universidade de Brasília. O evento aborda temas relacionados à área de conhecimento da botânica englobando nessas discussões assuntos relacionados à diversidade vegetal nos diferentes biomas brasileiros.

Durante o evento as alunas do IFFar – Campus Alegrete apresentaram os trabalhos intitulados: Levantamento e potencial de uso das espécies arbustivo-arbóreas da Trilha Ecológica Francisco Lima localizada no bioma Pampa, Rio Grande do Sul, Brasil e Estudo etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pela população do Passo Novo, Alegrete, Rio Grande do Sul (Foto 2). Os trabalhos são oriundos de pesquisas desenvolvidas no bioma Pampa sob a orientação da professora Doutora Ana Claudia Bentancor Araujo.

Joziele dos Santos Brizola e (B) Pamela Silveira Freitas apresentando os resultados de pesquisas realizadas pelo grupo de pesquisa Silvicultura e Ecologia de Florestas do bioma Pampa (SEFlor Pampa) no 74º Congresso Nacional de Botânica. Brasília, 2024.

A apresentação desses trabalhos em um evento nacional e com tamanha envergadura no mundo científico tem como objetivo incentivar o reconhecimento e a valorização de nosso bioma, visando com isso a conservação e o uso sustentável destas formações vegetais, destaca a professora Ana Claudia. Além do mais, esses espaços tornam-se instrumentos valiosos para aprimorar as qualidades desejadas em um profissional de nível médio e superior, bem como para estimular e iniciar a formação daqueles alunos(as) mais vocacionados para a área da pesquisa.