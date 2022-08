Aluno da Unipampa tem trabalho premiado na Turquia

O trabalho de autoria do aluno Fábio Kaspary Schons, do curso de Engenharia Elétrica, sob orientação dos professores Eduardo Machado dos Santos e Chrystian Dalla Lana da Silva recebeu o prêmio “Best Paper Award” no evento “10th International Conference on Smart Grid 2022“, realizado entre os dias 27 e 29 de junho de 2022 em Istambul na Turquia.

O evento foi chancelado pela IEEE e realizado de forma híbrida. Os artigos apresentados foram publicados na plataforma IEEE Xplore® Digital Library. O artigo apresentado e publicado está disponível no link: 2nd Order Linear Prediction Applied to Digital Frequency Estimation for Different Disturbances. Além disso, o artigo premiado será publicado na revista IEEE Transactions on Industry Applications.

O artigo 2nd Order Linear Prediction Applied to Digital Frequency Estimation for Different Disturbances apresenta um método inovador para estimação digital de frequência em Sistemas Elétricos de Potência. A técnica de estimação é baseada na análise das formas de onda de tensão da rede, que são decompostas em seus componentes α e β através da Transformada de Clarke. O método proposto foi testado para sinais com variação de frequência em rampa, exponencial, senoidal amortecido e na presença de Ruído Gaussiano Branco. A metodologia foi avaliada em termos de tempo de convergência e erros mínimos e máximos antes e depois da convergência, mostrando que a técnica proposta tem grande precisão e robustez.

O site do evento pode ser acessado em International Conference on Smart Grid.

Assessoria de Imprensa da Unipampa