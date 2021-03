Banrisul também restringe atendimentos nos próximos dias; confira como será

Compartilhe















Com a decisão de suspender temporariamente a cogestão regional, a partir deste sábado (27/2), e de antecipar a vigência do mapa da 43ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado também para sábado, todas as regiões do Rio Grande do Sul deverão seguir os protocolos de bandeira preta pelo menos até 7 de março.

O acesso à agência do Banrisul está limitado. A orientação dos gestores é para evitar aglomerações dentro do banco. As medidas adotadas são em virtude do plano de contingência definido pelo Banrisul, até que se normalize a situação relativa ao Coronavírus (Covid-19).

O atendimento presencial deverá ser agendado:

• por telefone, com a agência ou gerente de relacionamento ou

• pelo site www.banrisul.com.br ou

• pelo Aplicativo Banrisul Digital.

Conforme definido, os atendimentos presenciais serão realizados apenas mediante agendamento prévio. Antes de ir ao banco, os clientes devem entrar em contato para agendar um horário. Além disso, o autoatendimento também será suspenso a partir das 20h. A limitação no horário também prevê a suspensão de circulação de pessoas entre às 20h às 5h.

Utilize os Canais Alternativos de Atendimento: App Banrisul, Home Banking, Office Banking ou Banrifone.