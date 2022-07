Alunos do Curso de Cabo do 12º BE realizam mutirão em escola

Os alunos do Curso de Formação de Cabos/22, do “Batalhão Marechal Enéas Galvão”, sob o comando do Aspirante Moreira, prestaram apoio à manutenção externa da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Alexandre Lisboa.

A limpeza na área externa teve por objetivo preparar o educandário que servirá de logística no Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano.

Limpeza na escola que servirá de logística no EFIPAN

Os alunos do Curso de Formação de Cabos estão desde o dia 20 do mês passado, exercendo atividades com a equipe de instrução. A limpeza na escola foi mais uma atividade inserida na programação do curso que iniciou com o efetivo de 47 (quarenta e sete) soldados, e restam no momento 11 alunos.

Alunos estão sendo avaliados no Curso para Cabo.

Eles, ainda serão instruídos de acordo com o Programa-Padrão de Instrução e Qualificação, participando de instruções teóricas e práticas, exercícios no terreno e avaliações ao longo do curso, a fim de capacitá-los para o exercício das funções da graduação de Cabo. Ao final do curso, os militares concludentes estarão aptos à promoção na graduação de Cabo, dentro dos claros vagos na Unidade.

Fotos: Comunicação Social 12ºBE