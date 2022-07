Projeto “Profissão dos Sonhos”, visita Corpo de Bombeiros

No dia dos bombeiros, 2 de julho, o “Projeto Profissão dos Sonhos” foi recebido pela guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros de Alegrete, para uma visita educativa.

Durante as atividades, os bombeiros apresentaram a estrutura para as ações de socorro, especialmente o caminhão de combate a incêndio, a ambulância de socorro de emergência e ao final uma prática de combate a incêndio, além de orientações para prevenção de acidentes e ao trote.

Equipamentos foram usados pelos integrantes do projeto que sonham ser bombeiro

As crianças entregaram aos bombeiros desenhos e cartazes que criaram em homenagem aos bombeiros.

Crianças surpreenderam militares com desenhos no Dia do Bombeiro

O “Projeto Profissão dos Sonhos”, desenvolvido pelo Grupo Escoteiro Honório Lemes e realizado no Bairro Rui Ramos, com o apoio da AD Madureira e AABB, tem por objetivo de contribuir com a formação de bons cidadãos, baseados nos princípios escoteiros e contribuindo, também, para a escolha profissional futura, das crianças e jovens.

Informações sobre o projeto podem ser através do telefone (999566385). Completando 32 anos de atividades, o Grupo de Escoteiros Honório Lemes, tem sua sede no anexo a AABB com atividades aos sábados das 14 às 17h. Já o projeto funciona nas dependências do antigo IRMA.

Foto: Adão Roberto