Para eles o amor supera tudo, até sutis diferenças

O amor nasceu de uma grande amizade, companheirismo e respeito. Assim, a história de amor deste dia 12 será de um casal que foge “os padrões” impostos pela sociedade.

Isso, em razão de que o amor não tem idade e não tem uma única fórmula, ele acontece em nuances distintas, porém, sempre de forma muito especial e linda.

A amizade, a confiança e a segurança foram fatores determinantes no relacionamento. O casal é fundamentalmente amigo e isso cria uma base sólida, e assim se dá o início da história de amor de Nanci Luana Vieira e Diones Brincker Félix.

A diferença de idade entre eles é de 20 anos e viralizou no tik Tok, na trend que fizeram sobre “casal diferenciado”, em que o questionamento é: minha namorada diz que gostaria de ter me conhecido antes, entretanto, Nanci já era adulta e mãe, enquanto Diones ainda era uma criança.

Em uma entrevista, na residência onde eles estão há mais de dois anos compartilhando tudo, como descreve Nanci, pois são parceiras nas atividades do dia a dia, desde a organização da casa quanto o financeiro e demais demandas de um casal, além da grande cumplicidade que há entre Diones e o filho de Nanci, o Enzo, hoje com 12 anos.

Com o tempo, a amizade não foi mais o suficiente e nossos sonhos se completavam, desta forma, ficou a certeza em Deus que nascemos para ficarmos juntos – descreveu.

Nanci, que é professora, disse que Diones foi seu aluno no ano de 2015, logo depois ela se afastou em decorrência de problemas de saúde com um dos filhos. Porém, no período em que esteve em Santa Maria, os alunos nunca perderam o contato, não apenas o Diones, mas boa parte da turma que estava sempre perguntando por ela, pelo filho e dando apoio.

Nanci e Diones

Em decorrência do falecimento do filho em 2019, Nanci retornou para Alegrete e o Diones, por coincidência, passou a ser seu vizinho.

Um ano depois, eles ficaram pela primeira vez e, desde então, não se afastaram mais. A sintonia, o carinho, amor e respeito entre eles é algo que fica evidente em tudo que falam e como transmitem a relação.

— O que nos aproximou foi a afinidade de pensamento, a mente aberta, as conversas… O Diones sempre me deixou à vontade — comenta ela.

O preconceito e receio

Na sequência, eles acrescentam o receio do preconceito ou da reação das pessoas, Nanci pontua que a família de Diones foi a sua única preocupação, contudo, a notícia foi muito bem recebida e eles tiveram desde sempre muito apoio.

À época em que ficaram, Diones tinha 19 anos. “Ao contrário do que imaginamos, somos muito acolhidos, pela família dele e todos da turma de amigos que também frequentavam a nossa casa. Meu filho também, aceitou muito bem e adora o Diones”- destaca.

Nanci pontua que costuma brincar que eles são almas gêmeas, por toda a sintonia e o sentimento que existe. Ela acrescenta que, até então, não imaginava que pudesse viver uma relação como é a deles, devido a cumplicidade, até mesmo os horários de trabalho, depois do retorno às aulas presenciais, devido a pandemia, foram ajustados para que o filho Enzo, não ficasse só.

Nanci, Diones e Enzo

“Ele mudou totalmente nossas vidas para melhor e por isso, em 2021, somente nós dois no pátio de casa, celebramos mais um passo, o nosso noivado. Para o futuro, planejamos o casamento e um filho”- comenta.

A reação

Em relação à reação das pessoas quando os veem pela primeira vez é muito distinta. O casal citou que muitas vezes perceberam olhares com certo julgamento, principalmente, no Parque Rui ramos, por exemplo. Um local que passaram a frequentar para tomar um chimarrão quando ocorreu a liberação do espaço. “Algumas pessoas nos olhavam de um jeito recriminatório, como se fosse condenável. Um preconceito velado”- pontua.

Mas tanto Nanci quanto Diones, descrevem que optaram por não dar resposta alguma diante de “piadinhas” ou algum comentário que poderia constrangê-los, esse foi o caminho escolhido.

A nossa atitude é dar risada, ignorar, não nos constrangemos. A gente não toma as dores pela pisada de bola dos outros – explicam.

Entre algumas das situações, eles comentaram que estavam na fila de um açougue e a funcionária ofereceu a promoção que era carne suína e Nanci disse que nunca havia feito, portanto, não iria levar. Ao ouvir, Diones destacou que já havia feito carne suína e sabia como fazer, momento em que a trabalhadora falou: viu, o seu filho sabe fazer, vai aproveitar a oferta?

“Quando falamos que ele era meu noivo e não filho, a moça ficou muito envergonhada, mas tiramos de letra. O final é muita risada dos fatos inusitados”- sempre é assim- cita.

— O que eu mais admiro no nosso relacionamento é a nossa vontade de crescer, de ir para frente, de ter as nossas coisas. Admiro a vontade dele de ser alguém, a disposição para melhorar sempre — pontua.

Tik Tok

Em relação ao post/trend que viralizou no Tik Tok, Diones disse que fez de brincadeira, pois tinha visualizado o de um casal que também era de uma relação em que a mulher era mais velha e não esperava a repercussão que teve.

“Fiz e fomos dormir, era um domingo, pós almoço. Quando acordamos, meu celular estava trancado de tantas mensagens. Claro, entre todos, tem àquelas que as pessoas julgam, são infelizes nos comentários, porém, a minoria. Em pouco tempo, horas, foram mais de um milhão e 300 mil visualizações. Com isso, também, recebi muitas mensagens através do Instagran, de casais que não se assumem por medos, receios e pediram conselhos.- comentou Diones.

O casal fez um vídeo na sequência contando um pouco da relação entre eles, pois muitas pessoas questionavam se era verdade ou apenas uma brincadeira do Tik Tok.

“O interessante é ver que não estamos sozinhos. Recebemos mensagens de pessoas agradecidas porque decidiram levar adiante um relacionamento com alguém muitos anos mais novo, dizendo que fomos uma inspiração”- ponderam.

E, para finalizar acrescentam: acreditamos que um relacionamento vai muito além que apenas amor… é companheirismo, amizade, lealdade. É demonstrar com atitudes. Palavras bonitas todos gostam de ouvir, mas são as ações que demonstram se o sentimento é realmente verdadeiro.