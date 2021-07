Alunos do Curso de Formação de Sargentos do 6º RCB realizam doação para Moradia

A Campanha do Agasalho e de doação voluntária de alimentos do 6º RCB, teve mais um ato de humanidade dos alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do 6º Regimento de Cavalaria Blindado “ Regimento José de Abreu”.

As doações totalizaram 80 cobertores e 9 cestas básicas, todas oriundas dos militares da instituição. Foram contemplados com as doações a Moradia Transitória – Lar Nova Esperança, que é uma Instituição que abriga crianças e adolescentes vítimas de violência e em vulnerabilidade social.

A campanha do agasalho e a doação voluntária de alimentos está sendo realizada no âmbito da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada com a coordenação da 3ª Divisão de Exército e tem por objetivo auxiliar os mais necessitados neste momento de pandemia da covid-19 e também faz parte da campanha: “Ajudar está em nossas mãos” lançada pelo Comandante do Exército.

Em todas as atividades foram tomadas as medidas de prevenção e combate à pandemia do covid-19.

Fotos: 6º RCB