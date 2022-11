Alunos do Freitas Valle são destaque na Feira interdisciplinar da escola

Share on Email

A FIT -Feira Interdisciplinar de Trabalhos da Escola Freitas Valle) é uma mostra de trabalhos que ocorre anualmente na escola. Este ano a FIT foi dividida em dois dias devido ao grande número de trabalhos a serem expostos.

No dia 23 ficou a apresentação dos trabalhos foi dos anos iniciais, 1° ao 5° ano e no dia 02 de dezembro será realizada a FIT dos anos finais, 6° aos anos, ambas no turno da manhã. Eles falaram como cada país que participa da Copa lida como o meio ambiente.

A mostra dos trabalhos do pequenos contou com a presença de muitos visitantes que foram prestigiar os trabalhos que tinham como tema: os países da Copa do Mundo e a sustentabilidade.

-Os alunos deram um show com trabalhos lindíssimos e com domínio sobre o tema, destacou a diretora Adriana Vesozzi.

Aos professores que orientaram a realização dos trabalhos, o reconhecimento da direçaão por serem incentivadores despertando o gosto pela pesquisa, pela leitura e pelas artes.

FIT Freitas Valle-anos iniciais