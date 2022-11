UERGS faz pesquisa da influência da pandemia no consumo de bebidas de álcool por adolescentes

A última PeNSE, pesquisa nacional de saúde do escolar, aconteceu em 2019 e mostrou que a idade de experimentação do álcool é de 12, 5 anos de idade e que as meninas têm experimentado bebidas alcoólicas mais cedo do que os meninos.

Passados três anos e uma pandemia, a professora Adriana Barni Truccolo e a bolsista de iniciação científica Alice Serrõn da Rosa, da UERGS, iniciaram uma investigação para saber como anda essa realidade em Alegrete. Ou seja, se houve alteração na quantidade, frequência e contexto do uso de álcool por adolescentes.

trabalho da UERGS nas escolas

Assim, as professoras estiveram na semana de 7 a 11 de novembro em quatro escolas estaduais de ensino médio conversando com os adolescentes sobre a influência do álcool no organismo, como a indústria e a mídia procuram manipular os mais jovens para que comecem a beber o mais cedo possível, bem como, convidando para que participassem da pesquisa, após consentimento das famílias e dos pesquisados.

O retorno por parte dos adolescentes ainda não chegou ao número necessário para divulgação, assegurando a confidencialidade dos dados, mas o trabalho continua com o convite aos adolescentes de 15 a 18 anos de idade para que participarem da pesquisa, diz Adriana Truccolo.

– Com a participação deles pudemos conhecer a realidade aqui em Alegrete no que diz respeito ao uso de bebidas alcoólicas por adolescentes. Eles conseguiram de 225 adolescentes, mas para divulgar os dados precisam de 336 respostas.

A professora diz que por enquanto sentiu que está bem dividido, quanto ao número de adolescentes que consomem bebidas alcoólicas em Alegrete.

