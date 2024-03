Alunos do IFFar trancam acesso ao Passo Novo em protesto ao valor da tarifa do transporte

Eles estão à margem da RS-377, bem em frente à entrada do Instituto Farroupilha. Estes são da moradia estudantil que irão realizar a manifestação na estrada. O outro grupo realizará protesto em frente ao Centro Administrativo na manhã deste dia 18.

Carlos Cordeiro, presidente do Grêmio Estudantil do IFFar, explica que as manifestações desta segunda-feira têm o objetivo de solicitar passe livre a todos os estudantes da instituição e ônibus em boas condições. Desde que iniciou o ano letivo de 2024, os estudantes do IFFar têm que ajustar o orçamento para poder pagar a tarifa que subiu de 4,25 para 7,50, onerando o orçamento das famílias.

Conforme a diretora, Ana Rita Parizzi, durante a audiência pública na Câmara, os estudantes são de famílias de baixa renda. E com o aumento do valor da passagem, muitos acabam tendo que desistir de estudar, porque não têm como bancar 14,50 por dia, e isso é lamentável”, comentou a diretora do campus. “Lutamos tanto para ter um IFF em Alegrete que hoje é uma das melhores instituições de ensino superior da região e não podemos perder alunos”, atesta.

O Pelotão Rodoviário Estadual mantém uma viatura no local e informa que a rodovia principal está liberada e está tudo tranquilo.