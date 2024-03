Mãe de Matteus e Deniziane se encontram após a saída do BBB24

Nesta segunda-feira, o dia começou com o sol entre nuvens. No entanto, segundo a previsão do tempo, estão previstos 25 mm de chuva para o decorrer da tarde e noite. Na terça-feira (19), o padrão se repete e mais 39 mm de chuvas são esperados para o “Baita Chão”.

Confirmado o primeiro caso autóctone de dengue em Alegrete em 2024

Na quarta-feira, será registrado o maior volume de chuvas da semana. Com 50 mm de chuvas previstos, o dia será de ventos fortes e com previsão de temporal para as primeiras horas da manhã. Na quinta-feira, o dia começa com sol entre nuvens e no período da tarde haverá uma reversão no clima que trará chuva para o fim de tarde, totalizando 32 mm. Na sexta-feira, o sol volta a aparecer e não há previsão de precipitações. O dia começa com 20ºC e a máxima não ultrapassa os 31ºC.

Segundo Renato Grande, coordenador da Defesa Civil, a pasta está preparada para atender as demandas da população alegretense numa possível enchente. “Estamos de plantão, nossa atenção está redobrada com esses incidentes meteorológicos. Aos interessados, podem contatar a gente que iremos resolver a situação”, ressaltou o servidor.

Diante desse cenário, o Ginásio IEE Oswaldo Aranha foi designado como local de assistência às pessoas afetadas. Até o momento, os bairros mais impactados são Santo Antônio e Vila Nova. Para aqueles que necessitam de mais informações ou assistência, a Defesa Civil disponibilizou os seguintes contatos: (55) 3120 1065 e (55) 99158-9544.