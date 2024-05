Alunos do Marquês de Alegrete realizam atividade interdisciplinar na Câmara de Vereadores

Safra de grãos terá revés depois da chuva intensa

Na Câmara, foram recebidos por Moisés Fontoura, presidente da Casa, pelo vice-presidente Bispo Ênio e por João Cândido, diretor da Escola do Legislativo, e Sérgio Prates, diretor administrativo. Durante a visita, o vice-presidente entregou aos estudantes um livro sobre a história da Câmara. Os alunos puderam sanar algumas dúvidas sobre as principais atribuições dos vereadores de Alegrete.

Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os gabinetes dos vereadores e as principais funções do órgão. Além disso, visitaram o quadro do Marquês do Alegrete, localizado na sala da presidência.

A Câmara enfatiza sua abertura para visitas de escolas e o suporte a projetos que conectam o legislativo com a comunidade local.

Fotos: Câmara de Vereadores