O livro de Décio Marini, Alegrete Antigo, mostra como era Alegrete há mais de um século

A obra tem 245 páginas e dezenas de registros fotográficos de épocas passadas, desde o início da cidade de Alegrete.

Por um longo tempo, Décio garimpou fotos antigas da cidade e pesquisou com historiadores e outras pessoas sobre a história de casa uma delas, por ser apaixonado por imagens e história. É um livro que impressiona pelas imagens de vários prédios que não existem mais, e outros que ainda que estão em pé e contam, com detalhes, como era a cidade no início do século passado.

Poucos, talvez os com mais de 60 anos, conheçam grande parte das fotos que estão nesse livro de um tempo em que quase tudo girava em torno da Praça Getúlio Vargas e a poucos metros das principais ruas que partiam dela. São fotos que relembram antigos prédios onde foi o banco Pelotenses, depois Banrisul, a Santa Casa, Clube Casino, Quiosque e tantos outros locais de Alegrete.

São memórias que fazem qualquer um voltar no tempo e de uma riqueza histórica que relembram como tudo começou na Terceira Capital Farroupila que tem 192 anos de emancipação político-admisnitraiva. Adquirir essa obra é mergulhar nas mais profundas memórias da riqueza de uma época de nossos ancestrais que iniciaram a construir este Município.

Um prédio que até hoje existe na Praça Getúlio Vargas, começou pequeno e depois virou o atual Quisoque e foi palco de manifestações em benefício da cidade, ações que até hoje acontecem em Alegrete.

Alegrete Antigo em Fotos instiga os mais novos a aprender sobre sua cidade e saber que tudo tem uma história que vai evoluindo ao longo do tempo. E vai saber que em plena Bento Manoel já passaram tropas de animais por dentro da cidade.