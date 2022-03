Alunos querem a volta das atividades da Banda do Lauro Dornelles

Share on Email

A Banda Marcial da escola Estadual Dr. Lauro Dornelles, uma das referências em banda em Alegrete, região e até fora do Brasil está sem atividades há mais de dois anos devido a pandemia.

Banda da Escola Dr Lauro Dornelles

A ex -diretora da Escola, professora Mirza Nunes, diz que a Banda tem todas os instrumentos em salas da instituição. A agremiação sempre teve participação de voluntários com coreografia, regente. Um dos objetivos da Banda, conforme alguns integrantes, era ensinar a arte e envolver jovens que estavam em vulnerabilidade, envolvidos com a arte musical.

Mas, mesmo depois da retomada das aulas presenciais, os integrantes da banda não têm a garantia de que poderão dar continuidade aos ensaios.

O atual diretor do Lauro Dornelles professor, Assis Magalhães, diz que sabe da importância da banda, mas que ainda estão trabalhando com todos os cuidados na escola. Ele acredita que o projeto da banda tem que ser pedagógico e que para assumir a Banda é necessário uma pessoa ligada ao Estado. Neste primeiro momento a direção foca em recuperar a aprendizagem dos alunos, visto que a pandemia prejudicou esse processo, analisa.

Vera Soares Pedroso