Câmara propõe que população participe do orçamento do Município

O projeto de lei em que a comunidade, através de entidades representativas possa decidir como será aplicado o Orçamento do Município, é de autoria do vereador Anilton Oliveira.

Na sessão do dia 28, o projeto esteve em pauta com parecer contrário e, conforme Anilton Oliveira, uma das alegações é de que deveria vir do Executivo. Porém ele diz que já existe entendimento no Supremo de que as câmeras possam propor estas pautas.