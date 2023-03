Alvo de suspensão da Anvisa, Fugini é investigada por suspeita de contaminação de molhos de tomate no RS

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A empresa Fugini, suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de fabricar, comercializar e distribuir produtos nesta quarta-feira (29), é investigada por suspeita de crime contra as relações de consumo pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Desde dezembro de 2022, a Delegacia de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, apura a possível contaminação de molhos de tomate da marca.

A delegada Jeiselaure de Souza explica que a investigação aguarda o resultado da perícia, para determinar o que pode ter provocado a suposta contaminação dos molhos de tomate. Atualmente, quatro ocorrências do tipo são investigadas em Viamão. Ainda não há previsão para a conclusão dos laudos.

“Nós ainda estamos aguardando o laudo do Instituto-Geral de Perícias em relação aos molhos. Ainda está precisando da análise do perito na patologia”, diz a delegada.

Desde dezembro de 2022, o g1 tenta contato com a empresa, mas não obteve respostas até o momento. Na época, a Fugini publicou um material nas redes sociais, dizendo ser possível a formação de bolor em sachês de molho de tomate.

A Fugini foi procurada pela polícia e, segundo a delegada Jeiselaure de Souza, respondeu com o mesmo conteúdo publicado nas redes sociais sobre formação de bolor nos produtos. A empresa deve ser ouvida formalmente após a conclusão da perícia.

Conteúdo divulgado pela Fugini sobre formação de bolor em molhos de tomate — Foto: Reprodução/Instagram

Na quarta (29), antes da determinação da Anvisa, empresa divulgou, também em suas redes sociais, um posicionamento sobre a inspeção de seus produtos, dizendo sempre ter cumprido com suas obrigações (leia abaixo). Em um comunicado enviado a redes de supermercados, a Fugini admitiu que, por um erro operacional, usou um corante vencido na produção de maionese, mas com um percentual pequeno.

Nesta quinta (30), a Anvisa determinou o recolhimento de lotes de maionese produzidos pela empresa na fábrica de Monte Alto (SP). Em Viamão, a delegada afirma que a Vigilância Sanitária já foi comunicada para efetuar o recolhimento do produto.

De acordo com a polícia, os molhos investigados no RS foram fabricados na mesma unidade de Monte Alto, alvo da ação da Anvisa.

Consumidores mostram o que encontraram dentro de embalagens de molho de tomate no RS — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Relatos dos consumidores

A delegada Jeiselaure de Souza afirma que os consumidores que registraram ocorrência compraram os produtos da marca em diferentes locais.

“Os relatos dos consumidores são no sentido de que os produtos foram adquiridos em locais distintos, mas todos com a alteração semelhante, contendo corpos estranhos macroscópicos dentro das embalagens”, afirmou.

Um homem, que prefere não ser identificado, disse ter descoberto que o produto estava impróprio para consumo na hora em que preparava o almoço.

“Para minha surpresa, tinha um pedaço de pele, um couro dentro do produto. O que mais me doeu foi perder uma panela de galinhada”, falou.

Uma dona de casa ouvida pelo g1 disse que preparava a comida e que, por hábito, colocaria o molho de tomate direto na panela. No entanto, ela relatou que resolveu abrir o produto em outro prato, quando se deparou com o que, segundo ela, “parecia uma pele”.

“Virou a cabeça, virou o estômago, virou tudo. Ainda bem que eu não coloquei na panela. É horrível”, disse.

A orientação da polícia é que a população observe as condições do produto antes de consumir, além de registrar informações como local de compra e lote de mercadoria antes de levar o caso à polícia.

Alimentos produzidos pela empresa Fugini — Foto: Fugini/Reprodução

Nota da empresa (29/03/2023):

“Seguindo nosso estilo transparente e de respeito aos consumidores, faremos o seguinte esclarecimento sobre as informações incorretas que têm sido divulgadas pelas mídias sociais.

Passamos por um processo de vistoria em uma de nossas fábricas, na cidade de Monte Alto – SP, que gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos, respeitamos e, rapidamente, alteramos os pontos indicados.

Importante destacar que não há nenhum lote com recall e a comercialização e consumo dos nossos produtos seguem normalmente, nos pontos de vendas do varejo.

Todos os produtos Fugini que se encontram para consumo nas casas, à venda nos mercados ou estocados nos centros de distribuição, seguem seguros e disponíveis para os consumidores.

Sempre cumprimos com todas as obrigações. Prova disso, em mais de 25 anos de operação, jamais tivemos um único lote de produto retido por problema de recall.

Somos uma marca muito querida pelos consumidores e respeitada pelo mercado como um todo. E assim seguiremos.

Para o esclarecimento de dúvidas ou informação adicional, a empresa coloca à disposição dos consumidores os canais de atendimento e telefone 0800 702 4337.”

Por Gustavo Chagas, g1 RS e RBS TV