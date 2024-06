Celeni Viana agradece o tempo e aprendizado enquanto esteve no IRGA

Sempre engajado em causas pela comunidade Celeni de Oliveira Viana integrou por três anos e dois meses a equipe do 9º NATE do IRGA em Alegrete. Ele diz que foi uma grande experiência de vida e aprendizado. Passei a conhecer bem de perto o agronegócio do município e saber que o Instituto é responsável por pesquisas em sementes que fazem com que os produtores possam plantar e produzir com menor custo e e melhor qualidade o principal alimento do mundo – o arroz.

Em trabalho pelo Irga de Alegrete

Agradeço especialmente ao técnico Nilton Oliveira, Jaqueline Toscani e o Engenheiro Agrônomo Ivo Mello e a Associação dos Arrozeiros de Alegrete que me deram o suporte para eu poder realizar minhas atividades, conhecer desde a semeadura, desenvolvimento da planta , colheita e industrialização do arroz em Alegrete e região, comenta Viana.

Celeni se exonera do Irga para ser pré candidato a vereador pelo PSDB, mas garante que vai continuar engajado em todas as lutas, porque diz que têm laços profundos com a comunidade.