Amarelinha: uma velha brincadeira diverte caminhantes em calçada da cidade

“In aeternum, pueritia ludis et gaudium” – numa tradução livre, “Para sempre, a infância é feita de brincadeiras e alegria.” Essa máxima, que ressoa a atemporalidade das brincadeiras infantis, ganha vida em uma iniciativa singular do grupo Ritt, liderada por Gilnei Jaques, evidenciando como atos simples podem impactar positivamente a vida das pessoas.

A proposta, que surgiu em fevereiro deste ano, contou com o apoio de colaboradores como Diovane Gediel, Vitor Soares e Eduarda Ferreira. O objetivo é proporcionar breves momentos de lazer aos transeuntes da rua Vasco Alves, quase no cruzamento com a Avenida Doutor Lauro, no centro de Alegrete.

Em uma conversa com Gilnei, ele explicou a inspiração por trás da iniciativa: “ao reformarmos nosso depósito, vi sobras de tintas coloridas utilizadas na revitalização da Praça Getúlio Vargas. Lembrando de um vídeo antigo que mostrava uma ação semelhante em São Paulo, decidimos limpar a calçada e criar uma amarelinha, atraindo a atenção de crianças e adultos.”

O projeto, que transformou uma calçada antes suja em um colorido convite à diversão, rapidamente ganhou adeptos de diversas faixas etárias. A amarelinha desenhada pelos pintores da Ritt, mesmo com o desgaste do tempo, continua a ser ponto de encontro para quem busca um momento de descontração.

Gilnei, inicialmente esperançoso em alegrar uma ou duas crianças, ficou surpreso ao constatar, por meio de vídeos do sistema de vigilância, que a brincadeira alcançou um público muito maior. “São diversas faixas etárias”, afirmou.

Além do impacto lúdico, Gilnei ressalta a positiva repercussão da iniciativa nas redes sociais: “Estamos acostumados a ver tantas notícias negativas. Essa é uma forma de amenizar e mostrar que existem coisas boas no mundo.”

Assim, a amarelinha se destaca como um exemplo simples, porém poderoso, de como uma ação despretensiosa pode iluminar o cotidiano e proporcionar momentos de alegria e leveza em meio à agitação da vida moderna.