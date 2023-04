Um furto diferente com final no presídio para homem recém chegado à cidade

Um homem foi preso na tarde de ontem(14), por furto qualificado. Até aí nada de mais, a ocorrência parece ser recorrente como outras tantas, o acusado realizou o furto, a Brigada Militar efetuou a prisão e a Delegada de Polícia determinou flagrante diante da apresentação da vítima.

Porém, alguns detalhes do fato se destacaram. O homem preso, tem 27 anos e é natural de Cruz Alta, ele chegou em Alegrete, poucas horas antes da prisão, segundo apurado pelo PAT – o relato foi de que ele trabalha para uma empresa que realiza a construção de estruturas em madeiras, como galpões e outros.

A equipe estava chegando na cidade e passou pelo Parque Doutor Lauro Dornelles e, devido ao movimento, resolveu conhecer o local. Neste final de semana ocorre um grande evento no Parque, o Festival da Linguiça, portanto, o fluxo de pessoas é mais intenso. Em pouco tempo que o homem estava no Parque, encontrou um cartão e resolveu verificar a possibilidade de fazer compras já que havia a opção da aproximação. O primeiro estabelecimento foi um posto de combustíveis em que foram adquiridos produtos alimentícios e bebidas. Depois, o homem foi até uma loja e realizou compra de chinelos, não apenas um par para ele, mas para os amigos também.

Neste período, a proprietária do cartão já tinha percebido a falta dele e que havia compras, por esse motivo, saiu do Parque e foi em direção ao centro para tentar localizar o indivíduo, quando se deparou com uma guarnição da Brigada Militar e relatou o ocorrido. Como o sistema de videomonitoramento da loja de conveniencia tinha feito o registro do acusado, os policiais iniciaram buscas e o localizaram sentado em um banco da Praça Getúlio Vargas, na companhia de outras pessoas, que conforme ele, não tinham conhecimento de que ele estava com o cartão.

No total, o homem utilizou cerca de mil reais do saldo do cartão da trabalhadora rural. Ele e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia onde foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado. Depois de ouvido, o indivíduo que segundo os policiais militares, já tinha antecedentes, seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Com essa ocorrência, também, fica o alerta em relação aos cartões de aproximação. Como não há necessidade de senha, tem sido um alvo de criminosos.