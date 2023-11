Três grandes eventos do esporte e cultura trazem centenas de visitantes à cidade neste fim de semana

Alegrete acolhe grandes eventos esportivos e culturais neste fim de semana.

A 3ª Capital Farroupilha será o epicentro de atividades esportivas e culturais, consolidando sua posição como um importante polo de eventos na região. Com destaque, a cidade recebe a grandiosa final do Campeonato Brasileiro de Velocross 2023, após ser palco de eventos marcantes como o OktoberSportDay, que reuniu mais de 15 mil pessoas.

A competição nacional, que percorreu cidades como Agrolândia, Salto Del Guaíra e Contenda no Paraná, culmina na Fronteira Oeste, trazendo mais de 300 pilotos de todo o Brasil e até mesmo do Uruguai. Além disso, a prova é válida como a 4ª e última etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross 2023.

Simultaneamente, o Encontro Internacional de Caiaqueiros do Pampa realiza sua 2ª edição, com 50 participantes de oito cidades, incluindo Uruguaiana, Itaqui, Manoel Viana, Dom Pedrito, Jaguari, Mata e São Luiz Gonzaga, que se unem aos entusiastas alegretenses. O evento contará, neste sábado(18), com um show no Sítio Santa Helena, com Gui Mendes no palco.

Hoje, os caiaqueiros terão a oportunidade de desfrutar de uma descida emocionante do Passo do Faraco até o Sítio Santa Helena, seguida pela tradicional descida até a ponte Borges de Medeiros no domingo (19).

Paralelamente, a Praça Getúlio Vargas será palco do 29º Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, reunindo agremiações de 11 cidades.

Tanto neste sábado como amanhã, o evento está programado para iniciar às 13h30, proporcionando um fim de semana repleto de atividades para os moradores e visitantes da cidade.

A relevância desses eventos transcende a diversão e a competição. Alegrete, ao sediar tais acontecimentos, experimenta um significativo impacto econômico. A movimentação intensa não só aquece a rede hoteleira, mas também impulsiona o setor de gastronomia, com estabelecimentos locais recebendo um grande fluxo de clientes. Além disso, o comércio local se beneficia com a presença de visitantes, promovendo o intercâmbio cultural e fortalecendo a economia municipal.

Alegrete, mais uma vez, demonstra seu potencial em sediar eventos de grande porte, consolidando-se como um polo cultural e esportivo na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.