Preço médio da gasolina atinge R$ 6,15 na primeira quinzena de novembro em Alegrete

O Procon em Alegrete realizou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis em Alegrete. A pesquisa é referente a primeira quinzena do mês de novembro, no qual foram visitados 20 estabelecimentos no município.

Numa comparação com a pesquisa realizada em 30 de outubro, houve uma estabilidade em todos os produtos verificados nesta primeira quinzena. O preço da gasolina comum em Alegrete foi encontrado por R$ 5,75, menor valor, e se estabeleceu em R$ 6,19, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se encontra entre R$ 5,83 e R$ 6,39.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 6,15 e R$ 6,80. No óleo diesel S10, oscila entre os mesmos R$ 6,25 e R$ 6,90. O Etanol se mantém no valor médio entre R$ 4,32 e R$ 4,99, sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.