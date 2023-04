Homem é preso com revólver e carne de capincho em Manoel Viana

Na manhã deste sábado(22), por volta das 9h, uma guarnição da Brigada Militar, recebeu denúncias de que um veículo Renault/Logan estaria transitando nas ruas do Município(Manoel Viana) transportando uma arma de fogo. De imediato, os policiais realizaram averiguações e abordaram o veículo suspeito. No Logan estavam o condutor, de 54 anos, a esposa e um colega de trabalho. Foi realizada a identificação de todos e nas buscas no veículo foi encontrado um revólver calibre 32 com cinco munições intactas e uma costela de capincho congelada.

O motorista relatou que a arma é antiga, portanto, não possui documentação e estaria indo trabalhar na área rural, levando a carne para sua alimentação. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao homem, sendo encaminhado até a DPPA de Alegrete onde a Delegada de Plantão determinou a autuação em flagrante arbitrando fiança no valor de 1/3 do salário mínimo a qual foi paga e o indivíduo liberado.