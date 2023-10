Ambulatório da diversidade foi inaugurado no PAM

E o edil comemora a conquista da inauguração do ambulatório da diversidade neste dia 5 no PAM central.

O serviço terá atendimento às quintas -feiras, a partir das 17h no PAM. A secretária da saúde, Haraceli Fontoura, explica que vai iniciar com um médica clínica geral, uma psicóloga que vai atender e encaminhar para as especialidades que forem necessárias. – Sabemos que todos são atendidos nas ESFs de seus bairros e este ambulatório é um espaço a mais a quem não pode consultar durante o dia. Aos poucos, o serviço vai ser ampliado com outros profissionais, atesta.

Monteiro representou a Câmara nesta solenidade e destaca a importância do serviço para promover mais inclusão, porque esta comunidade ainda sofre discriminação e temos que buscar um atendimento humanizado a todos, cita.