IFFar vence no voleibol e handebol da fase municipal do JERGS

Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, em Alegrete, foram disputados no ginásio do Complexo União. Na modalidade de handebol masculino, jogo único entre IFFar x IEEOA, vitória do Instituto Farroupilha que levou o título para o Passo Novo.

Ao ser repreendido pelo pai, filho embriagado sai de casa e leva moto, equipamentos e chave do carro

No vôlei, naipe feminino, mais um jogo único para decidir o título. IFFar x Demétrio Ribeiro. Mais um trunfo do Instituto Farroupilha que venceu no vôlei feminino.

Funerária recebe nota de falecimento adulterada; o ‘falecido’ está bem vivo

A disputa maior ocorreu no voleibol masculino, onde 4 escolas disputaram a fase municipal. IFFAR, Demétrio Ribeiro, IEEOA e Princesa Isabel. A competição foi no sistema de todos contra todos e o grande vencedor foram os meninos do Instituto Federal Farroupilha, que levaram o título de campeão.

A organização da fase municipal está a cargo da Secretaria Municipal de Educação, através do diretor de esportes Clóvis Gonçalves e do Sesc. A próxima modalidade será o atletismo previsto para o dia 10, a partir das 8h30min no 6° RCB.

Fotos: reprodução