Projeto da EMEB Alcy Cheuiche vai a Brasília na final do Prêmio Nacional de Educação Fiscal

Para a grande alegria da coordenadora do projeto, Patrícia Luciene de Albuquerque Bragamonte, professores, funcionários e alunos da Escola Municipal Allcy Vargas Cheuiche, o projeto O Jardim dos Tributos foi um dos selecionados para esta etapa final.

O Projeto está em desenvolvimento desde o mês de maio de 2023 e sua culminância será na 42º Feira do Livro, no dia 18 de outubro, às 18h, com o lançamento do livro O Jardim dos Tributos, escrito pela professora Patrícia Bragamonte e ilustrado pela graduanda em Design de Comunicação Sofia Farret. Foram meses de trabalho sistemático das professoras Karla Rodriguez, Sandra Jacques, Silvia Pahim, Luciele Krug com alunos da educação infantil e anos iniciais com o apoio da professora Maria Lúcia Krug e da funcionária Irene Gomes. Os resultados das aprendizagens foram apresentados na 1ª Mostra de Educação Fiscal da escola.

A coordenadora Patrícia afirma que a inspiração para a criação do projeto e o sucesso da execução das etapas são consequências de um trabalho coletivo e colaborativo que conta com a participação de pessoas generosas, estudiosas, dedicadas e comprometidas com formação de um cidadão capaz de compreender a função social dos tributos, a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos e de estar motivado para o exercício da cidadania plena.

No município de Alegrete, as ações de Educação Fiscal são fruto de um trabalho conjunto já de longa data, tendo como um dos maiores incentivadores o servidor da Receita Federal Gilmar Martins. Em 2019, os servidores Giovanni Vaucher, Márcio Mombach e Patrícia Albuquerque Bragamonte retomaram a inserção da temática nas escolas.

No decorrer dos trabalhos, outros colegas se uniram: Tatiana Souza, Neffar Jaquelini Assis Brasil, Solaine Ribeiro, Iraline de Souza e Márcia Roos, bem como as comunidades escolares envolvidas. É importante destacar que as ações do Programa de Educação Fiscal do município de Alegrete é um trabalho voluntário realizado por um grupo de servidores que acredita na importância do desenvolvimento de uma consciência social, fiscal, coletiva e cidadã nas crianças e adolescentes.

Fotos: reprodução