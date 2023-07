Ameaça de ciclone| Estado suspende as aulas na quinta-feira; Município não segue a decisão

A medida foi adotada devido aos alertas emitidos pela Defesa Civil sobre a possibilidade de ocorrência de inundações e alagamentos causados pela chegada de um ciclone extratropical.

O vice-governador Gabriel Souza anunciou a suspensão das aulas para a quinta-feira, dia 13, por meio de sua conta no Twitter. A medida tem o objetivo de garantir a segurança dos alunos e evitar possíveis transtornos decorrentes das condições climáticas adversas.

Na rede municipal de ensino, a situação é diferente. O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Alexandre Medeiros, informou que, após discussão com toda a gestão da Secretaria e levando em consideração as orientações da Defesa Civil e do prefeito Márcio Amaral, as aulas na rede municipal de Alegrete serão mantidas. No entanto, nos Polos Educacionais, a suspensão das atividades ficará a critério da direção de cada escola, levando em consideração as particularidades de cada localidade e a condição das estradas pelas quais passam o transporte escolar.

A Defesa Civil informou que o município de Alegrete já registrou cerca de 100mm de chuva até o momento, e algumas famílias receberam assistência com lonas e cobertores devido aos alagamentos. Embora não tenha havido registros de destelhamentos ou queda de árvores, o alerta de risco de tempestade continua para a quinta-feira.

Ao longo do dia, diversas cidades do estado suspenderam as aulas e liberaram os estudantes de suas atividades devido às condições climáticas.

Essas medidas de suspensão das aulas visam preservar a segurança e o bem-estar dos alunos e profissionais da educação diante das condições climáticas adversas e dos possíveis riscos associados a elas.