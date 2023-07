Campanha do Agasalho está levando mais aconchego às comunidades carentes

A Campanha do Agasalho, que tem como objetivo arrecadar roupas e cobertores para doação, está correspondendo bem às expectativas, contando com a importante contribuição das Unidades Militares, que estão auxiliando de forma significativa, destacou a Secretária de Assistência Social Iara Caferatti.

A parceria entre a comunidade e as forças militares tem sido muito relevante para a arrecadação dos agasalhos. A presença do Exército tem sido fundamental para ampliar o alcance da campanha, chegando a mais pessoas que necessitam de ajuda – citou Iara.

A campanha também está sendo levada aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e bairros da cidade, garantindo que as doações cheguem diretamente às mãos daqueles que mais precisam. Essa proximidade com as comunidades é essencial para identificar as demandas específicas de cada região e promover uma distribuição mais eficiente.

O apelo por doações tem sido constante, ressaltando a importância desse gesto solidário. A população tem respondido positivamente, entendendo a relevância de contribuir para amenizar o frio das pessoas em situação de vulnerabilidade. A campanha do agasalho em Alegrete não se limita a um período específico, pois o Banco de Vestuário funciona o ano todo.

Os voluntários encarregados do Banco de Vestuário dedicam-se a organizar os kits de doações, que são entregues já higienizados e prontos para uso. Se uma peça precisa de conserto, o trabalho é realizado rapidamente, assegurando que todas as roupas estejam em perfeitas condições. Além disso, as peças que não são adequadas para uso direto são transformadas em acolchoados. Essa confecção é realizada na oficina de costura do próprio banco, que já produziu 300 kits prontos para distribuição.

Recentemente, foram entregues 60 cobertores aos CRAS. Além disso, mais 70 acolchoados estão sendo entregues, atendendo às necessidades emergenciais das pessoas em situação de rua ou em condições de extrema carência. Esses números refletem o quanto ainda há por fazer e ressaltam a importância das doações contínuas.

É fundamental lembrar que, além de agasalhos, a campanha também recebe doações de cobertores. Essa opção permite que aqueles que não têm roupas para doar possam contribuir com o bem-estar das pessoas necessitadas, oferecendo-lhes conforto e proteção contra o frio.

O envolvimento da comunidade, das unidades militares e de todos os voluntários é essencial para que o calor humano possa chegar a quem mais precisa nos dias mais frios. Portanto, a convocação para doações continua, pois é por meio da generosidade de cada um que conseguiremos aquecer os corações e os corpos daqueles que mais necessitam. Junte-se a essa causa e faça a diferença na vida de muitas pessoas em Alegrete – finalizou a Secretária de Assistência Social.