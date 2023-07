“Reco” é executado no bairro Canudos

No início da noite desta quarta-feira (12), Alegrete registrou o 8° homicídio do ano.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, a vítima é Vinícius Ferreira Rodrigues de 25 anos, vulgo Reco.

Ele foi atingido com pelo menos um tiro na região da nuca. O Samu esteve no local e atestou o óbito.

Testemunhas disseram à Brigada Militar que dois homens numa moto vermelha se aproximaram e Vinícius, que tem antecedentes policiais, tentou se refugiar na casa de um vizinho porém foi atingido. Ele morreu no local.

Agora a angustiante espera é pela elucidação da morte de Priscila Leonardi em Alegrete

O homicídio foi na rua Simplicio Jaques bairro Canudos. A Brigada Militar está no local, a Policia Civil foi acionada, assim como, a Perícia de Santana do Livramento.