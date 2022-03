Amigos, convidados e Os Fagundes celebram os 27 anos do Hotel Alegrete

27 anos de história que se consolida a cada dia com muito trabalho e dedicação. O empresário, Adão Ramos, recebeu no último dia 23, no Restaurante Bistrô, convidados, amigos e clientes, para um delicioso jantar e um espetáculo com a família Fagundes. O show com Bagre, Ernesto e Paulinho foi ovacionado pelos participantes.

A noite iniciou com o agradecimento do anfitrião que falou um pouco da história do Hotel e depois o Prefeito Márcio Amaral e demais convidados também fizeram homenagens ao Empresário pela história construída ao longo dos anos.

O ponto máximo foi o Show com os Fagundes, reunindo a família, além de ter a voz de Bagre, Ernesto e Paulinho. Todos cantaram e ovacionaram os artistas sendo Bagre, um dos compositores do Canto Alegretense, juntamente com o irmão Nico Fagundes(in memorium). O hino popular de Alegrete ultrapassou fronteiras e foi interpretado por grandes nomes da música daqui e de todo lugar.

Prefeito Márcio Amaral também cantou ao lado dos irmãos Fagundes a música que foi em homenagem aos 190 anos do Município. Também teve a belíssima interpretação de Ernesto com o pai Bagre e o irmão Paulinho na composição De Filho Para Pai(Ernesto Fagundes).

Veja em imagens como foi a noite e acompanhe através dos links o Show e as homenagens.

https://fb.watch/b-2r7zWvF0/