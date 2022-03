Mandato atuante: acompanhe algumas ações do vereador Vagner Fan na última semana

Visita ao bairro Vila Isabel



O vereador Fan visitou o bairro Vila Isabel a pedido dos moradores que moram próximo à ponte do bairro Boa Vista. Os mesmos informaram que não aguentam mais com o cheiro de esgoto e o problema das enxurradas. Outra situação preocupante é a falta de iluminação em vários pontos, o que facilita os assaltos e causam medo nos moradores daquela região. Fan já solicitou providências dos órgãos competentes.

Reunião com Comandante do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado Tenente Coronel Alessandro Nunes



O vereador Fan teve uma reunião com o Comandante Ten. Cel. Alessandro que assumiu há pouco mais de um ano o comando do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. Na ocasião foram tratados assuntos como a realização de um mutirão em parceria com o quartel para a limpeza das margens do Rio Ibirapuitã e a regata ecológica.



O Comandante Alessandro ressaltou que a unidade está à disposição para todos os projetos que possam beneficiar a comunidade alegretense.

Copa/ RS de futebol



O vereador Vagner Fan realizou reunião juntamente com o vereador Cléo Trindade, com a Secretária de Educação Ângela Vieira e os Presidentes do Boca e do Centenário, para pedir apoio da Secretaria no campeonato que será o maior evento de futebol amador do Estado e contará com atletas de mais de 200 cidades.

A a Copa/ RS será dívida por microrregiões e Alegrete está na luta para ser sede da primeira etapa, com times disputando as categoria livre e de 40 anos.

Luta pela liberdade



O vereador Vagner Fan ressalta seu posicionamento: “continuar na luta incessante pelos direitos da comunidade”.

Texto: Assessoria Gabinete do Vereador Vagner Fan