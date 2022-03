Trabalhador teme ser morto por colega de trabalho que o ameaçou

Share on Email

Homem que trabalha em uma granja no interior do Município, procurou a Delegacia de Polícia ao se sentir perseguido por um colega de trabalho.

De acordo com a vítima, o acusado já o agrediu verbalmente e ameaçou que irá matá-lo com uma faca.

A vítima ressalta que não entende o motivo das agressões do indivíduo e que geralmente trabalham em turnos diferentes, contudo, na última semana ao ter o mesmo turno do acusado, negou-se a trabalhar com ele para evitar problemas. Entretanto, isso deixou o acusado ainda mais irritado.

Diante do receio de que algo aconteça com sua integridade física, o homem realizou o registro na Delegacia de Polícia de Alegrete.