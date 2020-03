Amor de mãe: avó dá à luz neto para realizar sonho de filha em Uberlândia

“O que vai mudar é que agora nós temos alguém para amar incondicionalmente, para cuidarmos, para nós motivar a ser cada vez melhor para ser exemplo. Temos mais motivos para sermos felizes e sonhar ainda mais”, finalizou.

“A Terezinha foi uma gestante exemplar, sempre disposta e seguindo à risca as orientações. Durante a evolução da gestação apresentou um quadro de diabetes gestacional que ela também encarou, mesmo com algumas restrições alimentares”, disse.

“É uma inspiração para todos nós! Isso deve servir de exemplo para outras pessoas com condições semelhantes à Thais, para que não desistam do sonho da maternidade”, destacou.

“Quando descobrimos o tumor no colo do útero não dava mais tempo de fazer nada, tive que tirar o útero, mas o médico deixou o ovário para eu não entrar em menopausa”, contou Thais, que na época tinha 22 anos e estava no último ano da faculdade.

A mãe desabafou que foram dias difíceis, já que o tratamento da filha foi muito forte. “Passávamos até 20 dias no hospital depois da quimioterapia e eu ficava o tempo inteiro do lado dela”, relembrou a dona de casa Tereza.

Thais curtindo a barriga da mãe Tereza, que está no oitavo mês de gestação do próprio neto — Foto: Vanessa Pires/G1

“Quando vi que deu positivo, levei para minha mãe e falei ‘olha o que deu’, mas ela não conseguia enxergar o resultado. Foi quando contei que deu certo. Minha mãe foi até o quarto e me entregou um escapulário com a oração do Santo Anjo, dizendo que era o primeiro presente do neto”, relembrou.