Ana Aurélio, ex-vice diretora do IEEOA, morre aos 59 anos

Uma pessoa que sempre realizou muitos trabalhos filantrópicos, ajudava a todos sem distinção. Preocupada com a educação, tinha uma luta permanente e a preocupação pelo ensino de qualidade e com os alunos – assim foi o início do relato do professor e diretor do IEEOA , Ernesto Viana, sobre a colega e amiga Ana de Fátima da Silva Aurélio.

A professora, de 59 anos, perdeu a batalha por uma doença que também tem ceifado muitas vidas, um câncer diagnosticado há pouco tempo, segundo informações. Ela faleceu nesta quinta-feira(4), na Santa Casa de Alegrete.

Professor Ernesto disse que a trajetória no magistério da amiga e colega, começou no mesmo período em que ele, também, iniciou o trabalho na EMEB Luíza De Freitas Valle Aranha, no bairro Saint Pastous. Ele destaca que Ana sempre foi muito dedicada e preocupada com a educação, tanto no âmbito geral no Município, quanto às questões da educação do aluno, no convívio direto, e o funcionamento da escola. “Sempre tivemos contato e quando vim para o Estado, a vida me deu mais essa oportunidade e nosso caminho novamente se cruzou no IEEOA. Ana estava como coordenadora e vice-diretora.” – comentou.

Ernesto cita que a professora realizava um trabalho permanente voluntário, mas nunca quis exposição. “Pode-se dizer que era um trabalho formiguinha, pois estava sempre ajudando pessoas e Instituições. Tudo feito com muito amor” – acrescenta.

Ele pontua que a homenagem a ser feita por ela é manter a luta pela educação e pela escola que ela sempre acreditou.

Já Fabiana Peres descreveu:”a luta foi árdua…mas perdemos e a dor é imensa. A saudade não tem tamanho e todos que tiveram a sorte de te conhecer e de conviver contigo, sabem que eras a alma que tornava tudo alegre e colorido. Era parceria para todas as horas, tanto na nossa família, quanto para colegas e amigos. Vais fazer muita falta, era alegria e brilho nas nossas vidas. Nós te amamos”.

“Perdemos uma colega querida, batalhadora e competente do nosso IEEOA para um câncer.Vá com Deus, “Naurelinha”! Cumpriste tua missão, aqui na Terra, com muito comprometimento em tudo que assumia.”- escreveu Rosa Pinheiro.

Nas redes sociais foram inúmeras mensagens e homenagens. Ana foi sepultada na manhã de hoje no Cemitério Municipal de Alegrete.

Flaviane Antolini Favero