Futuros sargentos do 6º RCB realizam etapa de Exercício de Longa Duração

O 6º RCB, realizou o 2º Exercício de Longa Duração do Curso de Formação e Graduação de Sargentos.

As atividades duraram quatro dias, onde os alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos, do 6º Regimento de Cavalaria Blindado “Regimento José de Abreu”, realizaram o Exercício de Longa Duração no Campo de Instrução General Távora (Caverá).

Exercício de tiro 6º RCB

Durante a semana os alunos tiveram a oportunidade de aplicar todos os conhecimentos obtidos durante as instruções em sala de aula.

No Exercício em Campanha foram ministradas instruções de Tiro, Apronto Operacional, Marcha Noturna de 16 km, Defesa: Química, Biológica, Nuclear e Radiológica ( DQBN), Organização do Terreno, Orientação Diurna e Orientação Noturna por processos expeditos.

Atividades do curso no Caverá

A unidade militar destacou que em todas atividades foram tomadas todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da covid-19.

Orientação diurna

Fotos e Fonte: 6º RCB