Professora do município, Ângela Maria Lorensi Viero responde pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e administra um orçamento que supera cerca de 70% dos municípios gaúchos. Em plena pandemia, a Secretária enfrenta uma série de desafios. A demanda é grande numa secretaria que engloba educação e esportes.

Confira os principais pontos da entrevista:

Portal: Secretária Angela Viero, a sua secretaria é a que detém o maior orçamento da Prefeitura. Como a senhora vai distribuir esse montante entre educação e esporte em um ano pandêmico?

A Secretaria está dividida em quatro partes: Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Este ano atípico requer medidas diferenciadas, então será direcionada para medidas alternativas de aplicação como plataformas de educação a distância, seminários, formação continuada e demais ações que possam ocorrer através de recursos digitais.

Portal: Como está constituída sua secretaria? Diretores?

A secretaria está subdivida em 6 setores fundamentais que possuem diretores e assessores, acrescida da equipe gestora de cada unidade escolar.

Portal: Alegrete tinha o projeto MOV que fim levou?

O Projeto MOV não foi renovado no ano de 2020, porque a empresa cotada para realizar o projeto não estava legalmente apta para sua execução e está com processo na Procuradoria Geral do Município. Estamos neste ano 2021 em processo de renovação do Projeto com todas as tratativas legais e, em breve podemos reativá-lo pois é de suma importância social para os bairros.

Portal: Em relação à Praça da Juventude, local construído para prática de esportes, qual a situação daquele espaço?

A Praça da Juventude não está apta para uso integral. A empresa responsável foi notificada para revisão do projeto.

Portal: Na praça da Juventude existem dois campos de futebol. A Secretaria pretende investir no local?

Os campos de futebol são uma parceria da Prefeitura com a Liga Alegretense de Futebol – LAF, os quais passarão por manutenção de acordo com a demanda e quando o cenário pandêmico permitir.

Portal: Em 2021 qual a prioridade da Secretaria no esporte local?

O ano de 2021 será direcionado para atividades que possam ser realizadas de acordo com os requisitos das normas sanitárias.

Portal: O Flamengo de Alegrete fomentou um projeto interessante que vai contemplar os bairros, de que forma a secretaria vai incentivar essa iniciativa?

A Secretaria ainda não foi procurada pelos responsáveis para as tratativas para incentivos para tal iniciativa.

Portal: Na área de educação já existe algum projeto esportivo (atividade física), para contemplar as crianças num possível retorno às escolas municipais?

A comunidade escolar será preparada para realização do “Esporte em Rede”, que são circuitos a serem realizados e podem ser construídos pelos próprios alunos em sua residência.

Portal: Na sua gestão quais são os principais pontos em favor do esporte alegretense?

A nossa gestão é direcionada para o esporte no desenvolvimento social e de “reabilitações’’ pós período de isolamento, fortalecendo a saúde mental. O Esporte é um aliado da formação pedagógica, crianças e jovens ativos que apresentam rendimento escolar.

Portal: Quais são os projetos para o segundo semestre?

A retomada do Brick da Praça; Formação com Cidade Empreendedora- através do planejamento do setor pedagógico, considerando a efetivação da vacinação dos professores e a intensificação do modelo híbrido de ensino; Implementação do Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) com o SEBRAE na Rede Municipal de Ensino;- Implementação do Projeto A União Faz a Vida (Sicredi) em escola piloto da Rede Municipal de Ensino; Implementação dos Projetos de Educação Patrimonial e Educação Ambiental na Rede Municipal de Ensino em conjunto com a Empresa Sant’Ana Transmissora de Energia; Realizar a série de eventos e atividades alusivas aos 200 Anos de Anita Garibaldi em Alegrete, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Realizar os Festejos Farroupilhas. Construir o Plano Municipal de Políticas Culturais- Promover, junto com o Conselho Municipal do Esporte, um seminário para debater, apresentar soluções e qualificar os representantes de todas as modalidades esportivas. Encaminhar e concluir com êxito as próximas licitações:

-Serviço de Transporte Escolar;

-Monitoramento e Rastreamento da Frota;

-Tacógrafos;

-Laudos de Engenheiro Mecânico;

Concluir o Conserto de Veículos:

a) Ônibus IWQ9993 (Santa Maria);

b) Ônibus IUN3762 (Novo Hamburgo);

c) Ônibus IUX7486 (Alegrete);

d) Ônibus IUN3792 (Alegrete);

e) Automóvel Celta IQH6922; e

f) Automóvel doado pela Secretaria de Saúde

-Dar prosseguimento no Projeto de Extensão junto ao IFFar, juntamente

encaminhar Projeto abrangendo as Escolas Rurais (Polos).

-Colaboração no Planejamento para a Reestruturação de Cargos.

-Colaboração no Projeto de Entrega das Atividades Pedagógicas para as

Escolas Rurais (Polos).

-Buscar integrar e/ou aprimorar os sistemas de gerenciamento do Transporte

Escolar (ex. My Maps, GPS; FICATES, SETE, e-cidade, Gestão PEATE-RS, e concluir Processos Licitatórios para os PPCI’s dos prédios ligados à Secretária e também a Conclusão da obra da EMEB Francisco Carlos.