No início da madrugada desta sexta-feira(10), um animal(bovino), solto na rodovia, provocou um grave acidente na BR 290, em Rosário do Sul. Os ocupantes do Uno não se feriram, já o animal morreu no local.

As informações do portal RedeSulamérica, destaca que a colisão ocorreu cerca de 7Km de Rosário em direção a São Gabriel. O veículo, um Uno, placas de Alegrete teve danos de grande monta.