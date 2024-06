Aniversário de Matteus Amaral: o gaúcho do BBB recebe homenagens da namorada, família e fãs

Share on Email

Matheus Amaral, o gaúcho do BBB, está completando 28 anos nesta quinta-feira (20). O alegretense que cativou o Brasil pelo seu jeito simples, humilde e autêntico, está recebendo diversas homenagens nas redes sociais.

Sua namorada, Isabelle Nogueira, deixou um texto demonstrando todo seu amor e carinho pelo gaúcho. “Feliz aniversário! Que alegria eu tenho em celebrar este dia com você. Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos e planos”, disse a ex-participante.

Seu irmão, Luan Noetzold, também o parabenizou pela data festiva desta quinta-feira (20). “Feliz aniversário, meu irmão! Grato por ter sido criado e aprendido muita coisa ao teu lado. Obrigado por compartilhar os momentos comigo, no esporte, no futebol. Obrigado por tudo. Estarei sempre contigo, mano. Te amo! Aproveita teu dia”, disse o irmão em um post no Instagram.

Além deles, diversos fã-clubes de Matteus e do casal fizeram agradecimentos e parabenizaram o alegretense pelo seu aniversário. O gaúcho recebeu alguns presentes desses grupos, que enviaram como forma de agradecimento e carinho pela existência do ex-BBB.