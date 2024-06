Proteção na Ponte Borges de Medeiros começa a ser instalada em Alegrete

A confirmação foi apurada junto ao engenheiro Robert Trindade, um dos profissionais da empresa Escala Engenharia, vencedora da licitação para gerir a obra orçada em R$ 372.934,66 (Trezentos e setenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais com sessenta e seis centavos).

Segundo Trindade, a obra foi planejada de forma a não obstruir o trânsito, apenas o fluxo de pedestres poderá ser afetado parcialmente. A ideia é que neste primeiro dia seja feito o isolamento da área de forma a oferecer segurança aos colaboradores e o tempo permitindo em 10 dias será concluído o trabalho. Embora o trânsito não esteja bloqueado é preciso atenção dos motoristas ao cruzarem no local, inclusive obedecendo o limite de velocidade permitido para a passagem.

De acordo com o projeto de proteção da ponte, será colocado passeio coberto com placas de policarbonato. A tela terá 2 metros com um corrimão na parte interna da via e 50 centímetros na cobertura. São 92 metros em cada lado do vão, e a obra prevê a fixação de módulos de seis metros cada.

As telas de proteção, material que foi encomendado de Porto Alegre, onde as instalações da empresa ficaram submersas pelas águas do Guaíba na enchente de maio, acabou atrasando a remessa para Alegrete. “Vamos entrar na ponte para fixação dos guarda-corpos e iremos afixar as telas”, explicou o engenheiro.