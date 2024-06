Com maior noite do ano, inverno inicia às 17h51min desta quinta-feira

Apesar de o frio já ter chegado com força em junho, o inverno começa no Hemisfério Sul oficialmente nesta quinta-feira (20), às 17h51, no horário de Brasília. A mudança do outono para a estação mais fria do ano é marcada por um fenômeno chamado de solstício, em que o planeta atinge o ponto mais distante em relação ao Sol.

A própria palavra solstício retoma o significado da expressão Sol parado, em latim, exatamente pelo fato de que, ao ser observado a olho nu, o astro parece concluir sua trajetória quando atinge esse ponto. A mudança na posição a cada nascer ou pôr do Sol não é vista nesse dia.

Segundo estudo feito pelo Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o solstício ocorre duas vezes ao ano – uma em junho e outra em dezembro – e, por causa da inclinação do eixo da Terra, um hemisfério do globo fica mais exposto à luz solar quando começa o verão, enquanto o outro fica menos, onde passa a ser inverno.

Em junho, o Hemisfério Sul é quem recebe menos incidência solar e, por isso, neste dia ocorre a noite mais longa do ano. Conforme o planeta e o Sol vão se aproximando novamente, a duração das noites vai diminuindo até que as trajetórias atinjam o ponto mais próximo da Terra, quando dia e noite têm exatamente a mesma duração e os dois hemisférios são igualmente iluminados.

Por isso, que esse fenômeno é chamado equinócio e também ocorre duas vezes ao ano – uma em setembro e outra em março – quando começam o outono e a primavera.

Todas as transformações observadas no globo terrestre em relação à temperatura e vegetação de cada período do ano dependem do quanto cada região recebe de luz solar, por isso, as regiões mais próximas à Linha do Equador – como o Norte e o Nordeste brasileiro – sofrem menos mudanças.

A duração do ciclo completo até o próximo solstício de inverno acontece em 365 dias, 48 minutos e 46 segundos. Por causa dos minutos e segundos a mais, o calendário precisa ser ajustado a cada quatro anos, quando o ano bissexto soma 366 dias.

O inverno de 2024, que começará hoje, às 17h51, deverá apresentar precipitações e temperaturas abaixo da média em Alegrete. “Ou seja, diminuição da chuva e dias mais frios”, explicou o meteorologista da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Flávio Varone.

Segundo ele, nos meses de julho, agosto e setembro, haverá o fim do evento El Niño e ocorrerá um curto período de neutralidade na primeira metade da estação, o que será determinante para a ocorrência de chuvas regulares e próximas da normalidade no mês de julho.

“As projeções dos modelos de clima indicam o retorno do fenômeno La Niña entre os meses de agosto e setembro, o que deverá colaborar para a redução da precipitação na parte final do inverno, com volumes inferiores à média em praticamente todo o Estado nos meses de agosto e setembro”, esclareceu Varone.

“O prognóstico das temperaturas médias destaca que o trimestre deverá apresentar valores inferiores à média durante todo trimestre. Essa condição proporcionará ondas de frio mais intensas e poderá ocasionar eventos de geadas mais frequentes”, completou o meteorologista.

A estação mais fria do ano encerra seu ciclo no dia 22 setembro, num domingo às 9h44min. Nesses primeiros quatro dias do inverno a média de temperatura varia entre 14 e 26ºC. A precipitação é de 18mm até o domingo, sendo que o maior volume é previsto para sexta com 10mm, segundo o site Climatempo.