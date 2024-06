20 de junho, dia do Vigilante, o Agente de Segurança Privada

Hoje, 26 de junho, lembra-se o Dia do Vigilante, o Agente de Segurança Privada. Uma profissão importante no cotidiano. Em Alegrete, são centenas de trabalhadores na área atuando em empresas particulares, órgãos públicos e eventos diversos.

Foi através de um projeto do senador Paulo Paim, sancionado pela presidenta Dilma Roussef, em 2015, que o 26 de junho se tornou oficialmente o Dia do Vigilante. A data comemorativa já era praticada pelos sindicatos em diversos estados e o projeto unificou a comemoração no país todo.

O Dia do Vigilante é comemorado em 20 de junho, mês em que o trabalho foi regulamentado pelo então Presidente da República, João Figueiredo, em 1983.

Essa importante conquista trouxe mais reconhecimento a esse ofício que desempenha um papel crucial na segurança e proteção da sociedade.

O vigilante é o profissional responsável pela segurança de patrimônios privados, como empresas, condomínios, escolas, edifícios comerciais, entre outros. Por serem profissionais altamente treinados, eles exercem um papel fundamental na proteção de pessoas e bens.

O serviço de vigilância integra diversas funções e processos, podendo variar de acordo com a propriedade que ele trabalha. No geral, as tarefas diárias podem incluir rondas com cães adestrados; patrulha (armado ou desarmado); monitoramento de câmeras de segurança; verificar e relatar qualquer atividade suspeita; inspeções informatizada em tempo real; atendimento e orientação ao público; registro de ocorrências e elaboração de relatório;. entre outras tarefas.

O vigilante age de forma preventiva para evitar incidentes e crimes. Mas também são treinados a atuar em situações de emergência e prestar primeiros socorros, quando necessário. Dependendo do nível de periculosidade do local, eles podem portar armas para reagir às ameaças.

É importante ressaltar que o porte de armas pelos vigilantes está sujeito a rigorosos critérios e regulamentações, garantindo a segurança tanto dos profissionais quanto do público em geral.

A relevância dos vigilantes em nosso dia a dia é inquestionável. Esses profissionais têm como missão zelar pela integridade física e patrimonial, estando aptos a nos defenderem em circunstâncias extremas.

Sua formação e treinamento capacitam os vigilantes para lidar com situações de emergência, como incêndios, roubos, agressões e outras ocorrências que possam colocar em risco a segurança coletiva.

Além disso, a sua presença inibe a ação de criminosos e contribui para a prevenção de delitos, protegendo tanto pessoas quanto bens.

Estes profissionais também atuam como agentes de controle e orientação, ajudando a organizar o fluxo de pessoas em locais de grande circulação e garantindo a conformidade com normas e regulamentos de segurança. A sociedade sabe que esses profissionais dedicam-se diariamente a proteger vidas e patrimônios, enfrentando desafios e adversidades com coragem e comprometimento.

Seu trabalho constante é primordial para manter a ordem e a segurança em diversos ambientes, garantindo tranquilidade e a proteção daqueles que confiam em seus serviços.Vocês são verdadeiros heróis da segurança e merecem todo nosso respeito e apoio.