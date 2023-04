Antônia, da Imperatriz, é a primeira rainha trans de bateria do RS

Antônia Monteiro está com 23 anos e tem uma grande paixão pela maior festa popular. Ela já havia desfilado em outros dois anos, 2012 e 2014 no Município e foi destaque em Uruguaiana por sete anos consecutivos. A alegretense foi convidada pelo Presidente da Imperatriz Praça Nova, Vilmar Freitas e pelo carnavalesco Gilson Vaucher a fazer parte da agremiação, mais especificamente como rainha da bateria.

Fiéis vão às ruas para adoração e procissão do Senhor Morto em Alegrete

Desta forma, Antônia se torna a primeira rainha de bateria transexual do Estado do Rio Grande do Sul. Em entrevista ao PAT, ela falou da emoção em ter recebido o convite e também das dificuldades que enfrenta a cada desafio e conquista – o mundo do samba me aceitou muito bem, graças a Deus – mas ainda existem muitos preconceitos.

‘Eu sempre quebrando barreiras e paradigmas, aguentando no peito todas as adversidades, as pessoas que me colocam para baixo quando consigo algum mérito, mas é aquela coisa, para ser destaque muitas vezes há marteladas. Um mês antes desta última data, eu recebi o convite para compor a bateria e como existe no Rio de Janeiro a modelo Camila Prins que foi a primeira rainha de bateria trans do Brasil, e a Rainha da bateria, aqui em Alegrete, não foi diferente, também somos duas. A repercussão foi muito grande no ensaio que me apresentaram como Rainha Transexual, foi incrível ter esse título na minha cidade, onde há tempos venho quebrando barreiras do preconceito, isso desde os meus 12 anos. Também saber que Alegrete me acolheu, falo isso pelos mestres de bateria que sempre me deixaram muito à vontade.”- comentou.

Vereador Itamar protocola projeto para que a Prefeitura tenha vigilância nas escolas

Antônia ressalta que todos os percalços que enfrentou a fizeram mais forte e por esse motivo, é muito grata. “Sou muito forte, assim como tem muitos que querem me derrubar também tem aqueles que têm um carinho enorme. Por esse motivo minha gratidão ao Gilson e ao Vilmar”- comentou.

O Presidente da Escola falou: é preciso perceber que já não há espaço para preconceito. Mais uma vez, nossa escola está quebrando paradigmas e tenho certeza que muitas outras novidades serão apresentadas no decorrer do ano. Vem muito trabalho pelo frente, não podemos parar”- destacou.

Para finalizar Antônia disse: “hoje, me sinto imensamente grata pelas pessoas que me convidaram e me nomearam para esse posto de rainha – trono de bateria. Aos responsáveis pelo convite(Gilson e Vilmar), grandes homens que travaram essa batalha junto comigo e identificaram o meu potencial que nem eu mesma sabia. Minha gratidão as pessoas que me apoiaram, os meus amigos Eider Penna e Igor Passos que apesar de serem de outra agremiação estiveram todo tempo ao meu lado, ajudando nos últimos detalhes da minha fantasia e me apoiando, sem eles, nada disso seria possível. Também, deixo aqui registrado a minha admiração a Olga Alves que é minha fonte de inspiração, como mulher sambista desde minha infância. Lembro quando observava Olga à frente da bateria de sua escola percebo que também era pelo amor ao Carnaval”.