Homem embriagado e com facão em punho ameaça matar ex-companheira

Segundo os policiais militares, havia uma denúncia de agressões no bairro Ibirapuitã, em Alegrete.Uma guarnição da Brigada Militar foi ao local e fez contato a vítima, de 42 anos.

A mulher citou que estava em via pública quando seu ex-companheiro de 54 anos chegou em sua residência embriagado e com um facão na mão, lhe ameaçando de morte, assim como, a filha do ex-casal. Na sequência, a filha empurrou o suspeito que caiu ao solo e, neste momento, a vítima saiu correndo em direção a rua.

Foram feitas averiguações e o homem foi abordado e preso. O ex-casal foi levado à UPA para exames e após apresentado na DPPA onde, em contato com a Delegada de Plantão, foi determinado que o suspeito fosse autuado em flagrante.