Fiéis vão às ruas para adoração e procissão do Senhor Morto em Alegrete

Um número expressivo de fiéis católicos participou da Procissão do Senhor Morto, em Alegrete, nesta Sexta-Feira Santa (7). A celebração relembra o momento em que os discípulos retiraram o corpo de Jesus Cristo da cruz para sepultá-lo.

O grupo se reuniu em frente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, depois da Celebração da Paixão Morte do Senhor, realizada pelo Padre Pedro Navarro, em que foram feitas leituras bíblicas de todo o processo do calvário, desde a prisão, condenação, até a morte. Conduzida por uma imagem de Jesus, carregada por voluntários, a procissão percorreu o entorno da Praça Getúlio Vargas e durante o percurso ocorreu o encontro com Nossa Senhora das Dores, na esquina do Colégio Divino Coração. O coro de orações, cânticos e um grande número de fiéis caminhando integrou uma das celebrações católicas da Paixão de Cristo.

Para muitos fiéis, o ato é um momento de agradecimento: “estes três dias são de conexão com Deus. Em que apenas agradeço pelas bênçãos, pela vida da minha família e amigos- comenta Rosa Dorneles, de 7 anos. A tradição católica faz parte das celebrações da Paixão de Cristo. Cantos e orações marcaram percurso no centro da cidade. O Ministério de música Louvor e Adoração coordenou os cantos e orações.