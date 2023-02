Domador sofre graves fraturas ao cair do cavalo; família pede corrente de orações

Família pede orações a domador que sofreu acidente enquanto estava andando a cavalo, em Manoel Viana. O homem de 48 anos, de acordo com a filha, está precisando de toda força positiva e orações que as pessoas possam enviar, diante do quadro de saúde delicado.

“Meu pai estava andando a cavalo, no Município de Manoel Viana, quando o animal se assustou com alguns cães e ele acabou caindo. Neste momento, foi atingindo na face com um coice do animal. Com o impacto, sofreu traumatismo craniano e fraturas no rosto”- explicou.

Elias Carvalho de Moura foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento- UPA – onde permaneceu hospitalizado na emergência.

Mariana de Moura disse que a mãe está acompanhando o pai e o pedido é de orações para que ele se recupere logo. “Precisamos das orações de todos, muito pensamento positivo e energias boas, para deus nada é impossível”- ressalta.

Veja abaixo o post que ela enviou para que fosse divulgado: