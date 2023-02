Vídeos: incêndio em casa mobiliza Bombeiros e Brigada Militar; morador perdeu tudo

Um incêndio na madrugada deste sábado(18), no bairro Vila Nova, destruiu todos os objetos e móveis que estavam na residência, localizada na rua Benvindo Moutinho. O morador conseguiu sair, ileso, porém, ficou com apenas com a roupa do corpo, conforme informações.

Ele teria adormecido com uma vela acesa, o que poderia ter sido a causa do sinistro. Os Bombeiros foram acionados por volta das 4h e realizaram a extinção das chamas, numa ação que demorou cerca de três horas. Dois caminhões foram necessários e mais de 7 mil litros de água usados.

A Brigada Militar também esteve no local. A casa é de alvenaria e devido ao trabalho rápido dos militares, não houve danos em residências nas imediações.

