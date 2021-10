Equipes confirmam classificação na penúltima rodada da Copa dos Campeões

No sábado (16), foi realizada a quarta rodada da 5ª Copa dos Campeões do Palmeiras. Mais cinco jogos acirraram a briga pela classificação a próxima fase.

Centenário, Boca Jrs, Tinga e Fluminense já estão assegurados na fase quente da Copa dos Campeões. Na penúltima rodada da fase classificatória bons jogos foram registrados na competição dos “Quarentinha”.

O Centenário pulou na liderança após bater o São José por 2 a 1. A derrota deixou o Zequinha alegretense na corda bamba. o São José precisa vencer na última rodada e torcer por resultados paralelos.

Já o rubronegro do bairro Macedo aprontou na rodada. O Sindicato goleou o lanterna Operário, por 5 a 0. O Sindicato vai precisar de um vitória para avançar no certame, diferente do Operário que já não tem chances.

A equipe do Nacional fez 2 a 0 sobre o Tinga, e chega com boas chances de classificação na última rodada.

O tricolor da Cidade Alta, assim como o Tinga estão assegurados na próxima fase. O Fluminense aplicou 3 a 0 no Ser Ceva. A derrota deixou o time laranja da Cidade Alta na obrigação de vencer no próximo fase se quiser avançar na disputa.

A única partida que não teve vencedor foi entre União e Boca Juniors, em posição confortável o Boca lucrou com o empate em 1 a 1, está classificado. Já o time do Chico Ruviaro da Vila Izabel vai precisar de mais três pontos para entrar no G8.

A classificação até a 4ª rodada traz o Centenário (10), Boca Jrs. (8), Tinga (7), Fluminense (7), Nacional (6), Sindicato (5), Ser Ceva (4), União (4), São José (2) e Operário (1).

A última rodada ainda não teve confirmação dos campos e horários. Uma reunião até quarta-feira (20), vai confirmar os horários para os clubes que disputam classificação.

Operário x Nacional

Tinga x União

Boca Jrs. x Fluminense

Ser Ceva x São José

Centenário x Sindicato